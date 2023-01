Slow Horses: "Tutto torna a galla" nel trailer della Stagione 3 in arrivo su Apple TV

Apple ha diffuso un nuovo trailer che anticipa gli eventi della Stagione 3 di Slow Horses, dramma di spionaggio con protagonista uno sboccatissimo Gary Oldman al comando di una squadra di agenti dei servizi segreti ormai relegati al ruolo di reietti. Nei nuovi episodi, come si evince, alcuni segreti oscuri del loro passato torneranno a galla.

Il trailer è arrivato in allegato al finale della seconda stagione. Dato che Slow Horses è stata rinnovata per la stagione 3 e 4, e che le riprese della terza sono già in corso, ecco perché Apple aveva già pronte le prime immagini dei nuovi episodi, potendoli già allegare alla seconda stagione, arrivata su Apple TV+ all'inizio di dicembre.

Slow Horses è un dramma di spionaggio basato sui romanzi della serie "Slough House" di Mick Herron: con uno humor cupo e cinico segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all'Oscar Kristin, Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, il candidato all'Oscar Jonathan Pryce e la star di House of the Dragon Olivia Cooke.

Slow Horses 3 e 4 adatteranno i prossimi due romanzi della serie letteraria "Slough House", scritta dal vincitore del CWA Gold Dagger Award Mick Herron. Nella terza stagione, le spie cadute in disgrazia guidate da Jackson Lamb lavoreranno insieme per sconfiggere un agente corrotto quando uno di loro viene rapito; la quarta stagione, invece, si aprirà con un avvenimento che farà esplodere segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta della Slough House. Saul Metzstein dirigerà la terza stagione, mentre il regista per la quarta stagione non è stato ancora annunciato.

Infine, secondo quanto dichiarato dall'attore, Slow Horses potrebbe essere l'ultimo lavoro in carriera per Gary Oldman, che avrebbe espresso il desiderio di ritirarsi.