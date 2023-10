Sly, c'è anche Schwarzenegger nel trailer della docu-serie Netflix su Sylvester Stallone!

La storia di Sylvester Stallone è probabilmente persino più interessante di quella dei suoi personaggi: cosa volete che siano le vicissitudini di Rocky e Rambo davanti al passato di un attore capace di trasformare quella che sembrava una carriera fallita in partenza in una straordinaria serie di trionfi? Sly ci racconterà tutto ciò.

Netflix ci aveva già presentato la docu-serie su Sylvester Stallone in un breve teaser rilasciato durante l'estate, ma è solo con il trailer esteso saltato fuori proprio in queste ore che la piattaforma ci ha permesso di dare uno sguardo più concreto a ciò che ci verrà raccontato perlopiù in prima persona dal suo stesso protagonista.

La voce di Stallone la fa da padrona per tutta la durata del trailer, permettendo al nostro Sly di ripercorrere velocemente le tappe fondamentali della sua carriera, dai rifiuti di quei produttori che lo ritenevano impresentabile per qualunque tipo di casting alla decisione di provare letteralmente a scrivere da sé la sua storia, mettendo mano alla penna e tirando fuori quel pezzo di storia del cinema che è Rocky.

A sovrapporsi al nostro Sylvester arriva anche il suo amico/rivale di sempre, quell'Arnold Schwarzenegger che da sempre rappresenta l'altra metà del dualismo per eccellenza del cinema action: e voi, darete una chance a Sly? Fatecelo sapere nei commenti!