Small Axe: arriverà su Amazon la nuova serie ideata da Steve McQueen per la BBC

Secondo quanto riportato su Deadline, Amazon avrebbe acquisito i diritti di distribuzione di Small Axe, la nuova serie drammatica della BBC ideata e prodotta dal Premio Oscar Steve McQueen, che dovrebbe debuttare tra "pochi mesi".

A rivelarlo è stata Georgia Brown, direttrice dei contenuti originali europei del servizio on demand, durante il dibattito per il comitato per le comunicazioni alla Camera dei Lord sul futuro del servizio pubblico broadcast nel Regno Unito, che ha anche confermato appunto che il titolo dello show sarà Small Axe. Amazon avrebbe cominciato a produrre il progetto commissionato dalla BBC nell'agosto 2015 e sembra che la serie in questione sarà pronta per il debutto in pochi mesi.

Prodotto dalla Rainmark Films, Small Axe racconterà le vite di un gruppo di amici e dei loro familiari che vivono nella zona ovest di Londra; queste vicende copriranno un arco narrativo che va dal 1968 al 2014. Il regista e sceneggiatore premio Oscar ha rivelato che la serie racconterà la storia di una comunità proveniente dall’India Occidentale che vive nel cuore di Londra, e di cui seguiremo le vicende nel corso dei vari decenni, a partire dal momento in cui Enoch Powell fece il suo più celebre discorso sui “fiumi di sangue” (Rivers of Blood speech) pronunciato il 20 aprile del 1968 al Midland Hotel di Birmingham.

La trama della serie prende il via nel 1968, in un piccolo ristorante chiamato The Mangrove situato a Ladbroke Grove che diventa un luogo di incontro per la comunità e, nel corso delle varie epoche, un punto cruciale per la resistenza.

Tracey Scoffield è il produttore esecutivo dello show insieme a David Tanner, oltre che a Charlotte Moore della BBC e da Polly Hill. In un'intervista sullo show risalente al 2015, McQueen rivelò: "Queste storie sono appassionate, personali e uniche. Sono testimonianze di vita vera e devono essere urgentemente raccontate. Si tratta di un eredità che non solo ha reso possibile la mia vita come artista, ma che ha anche plasmato la Gran Bretagna in cui viviamo oggi".

Steve Mcqueen, regista di Shame e 12 anni schiavo, per il quale ha vinto l'Oscar al Miglior film, ha firmato la sua ultima regia con l'heist movie al femminile Widows - Eredità criminale.