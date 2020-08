Small Axe: John Boyega nella prima immagine della serie Amazon di Steve McQueen

La nuova serie ideata da Steve McQueen potrà contare sull'interpretazione di John Boyega che, smessi i panni di Finn in Star Wars, è ora pronto a mostrarsi nella prima immagini ufficiale di Small Axe.

Per l'occasione sfoggerà un taglio di capelli del tutto inedito, probabilmente coerente con il suo personaggio. Small Axe sarà una serie antologica e seguirà le vicende di una comunità indiana a Londra nel periodo compreso tra il 1960 e il 1980.

Sono previste cinque storie in totale, e Boyega andrà ad interpretare Leroy Logan, un agente di polizia realmente esistito che si ripromise di cambiare lo stato delle cose all'interno del corpo di polizia, dopo aver assistito all'aggressione del padre per mano di due poliziotti. Logan, andato in pensione nel 2013 dopo 30 anni di onorata carriera, fu premiato dalla regina in persona nel 2001 per il suo impegno contro il razzismo. Come avrete capito l'episodio, intitolato Red, White And Blue, tratta tematiche quanto mai attuali, e proprio Boyega era sceso in strada per il Black Lives Matter.

Le altre puntate sono invece intitolate: Mangrove, Lovers Rock, Alex Wheatle e Education. Di queste, le prime due sono entrate a far parte delle produzioni del Festival di Cannes, e l'ideatore Steve McQueen ha voluto dedicare il suo lavoro a George Floyd e a "tutte le altre persone di colore che sono state uccise per ciò che sono". Il titolo della serie (Piccola ascia) si riferisce infatti ad un proverbio giamaicano citato anche da Bob Marley: "Se sei l'albero grande, non siamo la piccola ascia", con il significato che anche chi è emarginato e in minoranza può sfidare i poteri forti per ottenere giustizia.

Small Axe è stata prodotta da BBC e Amazon, e il suo arrivo è previsto entro il 2020. Nel cast troveremo anche Letitia Wright.