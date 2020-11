Small Axe, John Boyega e Letitia Wright nel trailer della serie Amazon di Steve McQueen

Amazon Prime Video ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Small Axe, la serie antologica che firmerà il debutto televisivo del regista premio Oscar Steve McQueen, autore di Hunger, Shame e 12 anni schiavo.

Tra i protagonisti troviamo John Boyega e Letitia Wright, noti rispettivamente per i loro ruoli nella nuova trilogia di Star Wars e in Black Panter. Questa la sinossi ufficiale pubblicata insieme al video: "Se tu sei il grande albero, noi siamo la piccola ascia - Proverbio giamaicano. Small Axe è una raccolta di cinque film ispiranti agli eventi della vita reale di persone comuni che mostrano coraggio, fede e resilienza per superare l'ingiustizia e ottenere dei cambiamenti per la loro comunità indiana."

Ambientata tra la fine anni '60 e metà anni '80, la serie racconta diverse storia che coinvolgono la comunità indiana di Londra, le cui vite sono state plasmate dalla loro stessa forza di volontà nonostante il dilagare di razzismo e discriminazioni.

I cinque episodi, intitolati 'Mangrove', 'Lovers Rock', 'Alex Wheatle', 'Education' e 'Red, White and Blue', debutteranno nel catalogo americano del servizio rispettivamente il 20 novembre, 27 novembre, 4 dicembre, 11 dicembre e 18 dicembre. Essendo una produzione BBC, non è ancora se la serie arriverà in Italia con le stesse modalità.

A proposito di McQueen, qui potete trovare la nostra recensione di Widows.