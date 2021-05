Smallvile, 10 anni fa la fine: sui social i fan onorano la serie con Tom Welling

Dieci anni fa andava in onda l'ultimo episodio di Smallville intitolato Final, Part 2. Nell'episodio Clark Kent respinge gli eserciti di Apokolips, sconfiggendo Darkseid e indossando per la prima volta l'iconico costume blu e rosso di Superman. A distanza di un decennio i fan ne hanno approfittato per onorare e celebrare lo show.

Smallville era incentrata sulle avventure di un giovane Clark Kent (Tom Welling) che scoprì le sue origini aliene e iniziò a combattere le forze del male nella sua città natale, Smallville, nel Kansas. Welling era il protagonista dello show insieme a Michael Rosenbaum nel ruolo di Lex Luthor, Kristin Kreuk nei panni di Lana Lang, Erica Durance nel ruolo di Lois Lane e John Schneider nelle vesti di Jonathan Kent.



Smallville è considerata la serie pioniera dei drammi tv sui supereroi, in particolare quelli in onda su The CW, dove veniva trasmessa all'epoca. I personaggi di Smallville e l'iconografia resa popolare dalla serie sono apparsi in episodi di show come The Flash e Arrow.

Smallville è durata ben dieci anni, dando vita all'universo DC in live action come nessun altro show in passato. Lo show ha introdotto personaggi simili a J'Onn J'Onzz (Phil Morris), Cyborg (il compianto Lee Thompson Young) e Booster Gold (Eric Martsolf), oltre a raccontare vicende che giocavano con elementi del passato e del futuro del DC Universe.

Lo scorso anno Michael Rosenbaum annunciò di avere il cancro durante il suo podcast e la notizia sconvolse i fan dell'attore e della serie tv.



Tom Welling è tornato come Superman in Crisi sulle Terre Infinite, sorprendendo gli appassionati del DC Universe e dell'Arrowverse.