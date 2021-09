Smallville, 5 curiosità che non sapevate sulla serie con Tom Welling

Recentemente l'attore di Smallville Tom Welling ha dichiarato di voler tornare nel Batman di Pattinson. Un sogno per i fan della serie, che si chiedevano che fine avesse fatto il Clark Kent di Smallville. La serie di successo si è conclusa ormai molti anni fa, ma ancora oggi si raccontano tante cose al riguardo. Ecco 5 curiosità!

Il protagonista sarebbe potuto essere un altro

Lo sapevate che al posto di Tom Welling ci sarebbe potuto essere un altro? Chi? Si tratta di Milo Ventimiglia, attore che abbiamo recentemente visto in This is Us. Tuttavia, a causa dei tempi non coincidenti con gli impegni di Ventimiglia, la scelta è poi ricaduta su Welling.

Si è pensato a uno spin-off

Nel 2007 i produttori avevano pensato di realizzare uno spin-off su un personaggio: l'Aquaman di Justin Hartley. Peccato che non sia poi andata molto bene, esperienza che ha portato poi l'attore a comparire in Smallville nei panni di un altro personaggio, Oliver Quinn.

Smallville sarebbe potuto non arrivare mai

Sembra assurdo pensarci, ma è proprio così. Inizialmente infatti gli sceneggiatori avevano pensato di creare una serie su Bruce Wayne, poi scartata perché la Warner Bros stava girando in quel periodo un film sulle origini di Batman. Allora hanno deciso di creare il pilota di una serie sulla base degli eventi della pellicola L'eliminatore. Ed ecco che da questo primo errore è arrivata l'idea: perché non realizzare una serie su Superman? Il resto è storia.

Da Superman a Smallville

L'attrice Annette O’Toole deve essere davvero una fan del supereroe in calzamaglia. Perché, vi chiederete voi? Il motivo è molto semplice. O'Toole, che nella serie interpreta Martha Kent, non è la prima volta che si trova a lavorare in un progetto su Superman. Era infatti precedentemente apparsa nei panni di Lana Lang in Superman III, spostandosi poi dal film alla serie con Welling.

L'abbigliamento

Sicuramente prima dell'inizio dello show tutti si aspettavano il classico eroe in calzamaglia che conosciamo. Tuttavia così non è stato, e ci siamo ritrovati con un personaggio che vestiva sì nelle tinte tipiche di Superman, ma non con un costume come il suo. Nel corso del tempo i vestiti colorati si sono trasformati in un look total black, spiegato dai produttori come il tentativo di far comprendere la maturazione del personaggio.