Smallville, Alaina Huffman ricorda quando Allison Mack cercò di reclutarla nel culto NXIVM

Mentre HBO trasmetterà The Vow la serie tv dedicata allo scandalo sessuale che ha coinvolto il culto NXIVM e uno dei suoi membri d'alto rango, la star di Smallville Allison Mack, Alaina Huffman, costar di Mack nella serie The CW, ricorda quando la collega cercò di convincerla a unirsi al gruppo.

"Era una giovane donna all'epoca di Smallville, 27, 28 anni, un paio di anni più giovane di me. Sembrava così promettente, davvero a modo, una donna vivace e indipendente" racconta l'attrice di Smallville e Supernatural a Page Six, tornando nuovamente sull'inquietante vicenda che vide protagonista Allison Mack.

"Mi ha invitato diverse volte a degli eventi ai quali, per una ragione o per un'altra, non sono poi mai andata. Forse perché ero sposata, avevo dei bambini, qualcosa che mi tenesse più con i piedi per terra, ma posso capire l'appeal" continua, rammentando poi come fosse cosa nota, all'epoca, che la ragazza fosse assidua frequentatrice di un "gruppo di auto-miglioramento", e come stesse pianificando di trasferirsi a tempo pieno ad Albany, dove era situato il loro quartier generale "Era davvero convinta di questa scelta" spiega.

Ma la Mack non era l'unica collega di Huffman che ha cercato di portarla tra le fila del culto: Bonnie Piesse, interprete del personaggio di Beru Lars in due degli episodi prequel di Star Wars, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, le aveva infatti parlato del gruppo "Siamo andate a cena una sera, e lei mi disse 'Oh, devi assolutamente venire [all'incontro di questo gruppo]', e io le dissi 'Ah, me ne ha parlato Ally'".

Oggi Allison Mack sta aspettando l'esito della sentenza che ha già condannato Keith Raniere, il leader del culto, a 120 anni di carcere per traffico sessuale e altri crimini.