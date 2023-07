Smallville, Allison Mack è stata rilasciata dalla prigione

Chiunque sia stato un assiduo frequentatore di programmi televisivi o un appassionato del genere super eroistico nei primi anni del duemila, non può non aver visto almeno una puntata di Smallville. Lo show si assunse l'arduo compito di narrare le origini di Clark Kent, prima che fosse conosciuto al mondo come Superman.

Tuttavia, come succede sempre in questi casi, non è tutto oro quello che luccica. Infatti, nonostante la serie sia stata a suo tempo una delle produzioni televisive più seguite del piccolo schermo, anch'essa come molte altri prima e dopo di lei, non è stata esente da numerose vicissitudini dietro la macchina da presa.

Uno dei più eclatanti casi riguardanti i retroscena di Smallville è stato certamente quello dell'attrice Allison Mack, la giovane interprete dell'amorevole e simpatica Chloe Sullivan infatti, possiamo confermare non abbia mai avuto molto in comune col suo personaggio, in quanto questa si avvicina molto di più ad un potenziale Lex Luthor.

Questa sua reputazione la si deve alla scoperta della sua appartenenza ad uno strano culto, che mirava a schiavizzare giovani donne per conto di una setta satanista. Ad oggi però, è giunta notizia dalla CNN che Allison Mack è stata rilasciata.

In attesa di sapere quali saranno le conseguenze di questa decisione, ecco che i creatori smentiscono un reboot di Smallville. Oltretutto, sapevate che Tom Welling è apparso in Crisi sulle Terre Infinite insieme alla sua Lois Laine?