Smallville, i creatori ammettono:'La storia tra Clark e Lana è durata troppo a lungo'

Gli showrunner di Smallville, Al Gough e Miles Millar hanno rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter per parlare del loro ultimo successo, la serie Mercoledì su Netflix. Tuttavia, Gough e Millar hanno parlato anche dello show sul giovane Clark Kent, interpretato da Tom Welling, e della relazione con Lana Lang.

Al Gough ha dichiarato:"La storia tra Clark e Lana è andata avanti troppo a lungo. Doveva succedere qualcos'altro. Penso che sia stata un po' ripetitiva. Mia figlia minore finalmente dopo Mercoledì è tornata a guardare Smallville, è alla seconda stagione e dice 'Qual è il problema con questi due?'. Io rispondo 'Era un'epoca diversa'. Quindi penso che in quegli aspetti, se tornassimo indietro, probabilmente saremmo un po' più avventurosi con quelle relazioni".



L'altro showrunner Miles Millar - lo scorso anno è stato distribuito il cofanetto di Smallville per i vent'anni dello show - si sofferma sulla scrittura dei personaggi femminili:"Siamo stati decisamente cauti e molto consapevoli del fatto che volevamo arrivare a cinque stagioni e siamo finiti a dieci, ma ci siamo detti 'Ok, se li dividiamo cosa faremo?'. Ancora una volta, in quanto padre di ragazze, penso che faremmo dei personaggi femminili diversi oggi. Penso che Lana avrebbe potuto essere un personaggio molto più forte e si è sempre sentita messa in posizioni di debolezza. Era un'epoca diversa, tempi diversi. Ritengo sia qualcosa che avremmo potuto fare e cercheremmo di fare meglio".



Nel frattempo Tom Welling e Michael Rosenbaum hanno lanciato un podcast per il rewatch di Smallville.