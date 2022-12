Smallville, i creatori dicono no a un reboot: 'Oggi non potremmo farlo'

Di Superman ne abbiamo visti un bel po' tra grande e piccolo schermo, ma pochi sono riusciti a entrare nei nostri cuori quanto quello di Tom Welling: Smallville è sinonimo di adolescenza e spensieratezza per milioni di spettatori, e come sempre in questi casi c'è sempre qualcuno pronto a chiedere un reboot dello show.

Dopo aver svelato la loro volontà di rendere i genitori di Superman dei villain, però, i due creatori dello show, recentemente impegnati con la Mercoledì di Netflix, hanno chiuso definitivamente le porte all'idea di riproporre una versione aggiornata della serie: "Penso che ormai abbiamo raccontato quella storia, e poi stanno già rinnovando Superman" sono state le parole di Al Gough.

Lo showrunner ha proseguito: "Ho letto l'altra sera che James Gunn sta scrivendo un film su un Superman più giovane ed ero tipo: 'Ok'. Penso che siamo stati molto fortunati a fare la serie quando l'abbiamo fatta, perché abbiamo potuto raccontare la storia che volevamo senza nessun committente che si mettesse a dirci cosa dovessimo o non dovessimo raccontare. Abbiamo potuto fare lo show che volevamo, oggi non potremmo farlo".

E voi, cosa ne pensate? Preferite il Superman di Tom Welling o una delle altre, infinite versioni del supereroe DC per eccellenza? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, per quale motivo Tom Welling aveva rifiutato Smallville in un primo momento.