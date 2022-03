Smallville, la fan art che mostra Tom Welling nei panni di Superman

A pochi mesi di distanza dai 20 anni di Smallville, una fan art mostra il protagonista di Smallville, Tom Welling, mentre indossa il costume del supereroe per antonomasia!

Nonostante siano passati molti anni, Welling continua ad essere uno dei Superman più apprezzati tra quelli apparsi sullo schermo: l'attore entrò a far parte del pantheon di DC Comics al momento dell'ingresso nel cast dell'iconica serie del network The CW, nella quale ha a lungo interpretato Clark Kent nella sua origin story in salsa teen. Smallville fu largamente apprezzata e aprì la strada ai molti altri show che fanno parte di quello che oggi chiamiamo Arrowverse.

Se nello show il Clark Kent di Tom Welling veste i panni di Superman solo alla fine, la fan art che potete vedere a fine articolo lo mostra interamente nelle vesti dell'Uomo d'Acciaio, accontentando i desideri dei numerosi fan di Smallville.

In occasione del ventennale di Smallville, è stata annunciata una serie animata che avrebbe fatto da sequel. Ed è proprio nelle scorse settimane che Tom Welling (che sta lavorando al progetto insieme a Michael Rosenbaum, che nello show interpretava Lex Luthor) ha rivelato le novità sul sequel animato di Smallville: "Stiamo lavorando a una serie animata che riprenderà proprio dal finale di Smallville, e che racconterà la nostra storia" ha spiegato Welling in una recente intervista.

Ed è proprio durante un episodio del podcast del collega Rosenbaum, che Welling ha annunciato l'arrivo del secondo figlio con la moglie Jessica Rose Lee.