Smallville incontra Supernatural: ecco il selfie che ha fatto impazzire i fan!

Avreste mai pensato di vedere un incontro tra Superman e i fratelli Winchester? Il momento è arrivato. Ad un evento a Las Vegas si è tenuto un divertente crossover che ha coinvolto i protagonisti di entrambe le serie che hanno deciso di condividere la cosa con i fan sui propri profili social.

"Smallville incontra Supernatural" dice il post pubblicato da Michael Rosembaum che nella serie sul celebre supereroe DC ha interpretato Lex Luthor. Come al solito le convention dei fan diventano sempre un modo per gli interpreti delle diverse serie di incontrarsi e potersi, in qualche modo, confrontare sulle proprie esperienze. Sembra che questo sia successo anche a Las Vegas in occasione del Operation Las Vegas di Creation Entertainment.

Insieme a Rosembaum nella foto ritroviamo Tom Welling, Jason Manns, Rob Benedict, Jensen Ackles e Jared Padalecki che sono intervenuti durante la convention. Entrambi i prodotti fanno parte della storia della serialità e hanno gettato le fondamenta per quelli che sono diventati veri e propri generi televisivi. Se nel caso di Supernatural l'universo si è espanso con spin-off, per Smallville i creatori hanno detto no ad un reboot ma vedere come la serie continuerà a reagire alla prova del tempo. A 12 anni dall'ultima puntata sembra stia invecchiando più che bene.

Dopo tanto tempo di creatori della serie su Superman hanno svelato un particolare incredibilmente curioso. Originariamente, infatti, pare che volessero rendere i genitori di Supermen gli antagonisti di Smallville. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!