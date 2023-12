Smallville, John Schneider invoca l'impiccagione del presidente USA: indagato

John Schneider, interprete di Jonathan Kent nella serie TV Smallville, è attualmente indagato per alcuni commenti esposti su X (ex Twitter) indirizzati a Joe Biden. Sulla questione, i servizi segreti hanno aperto un'indagine, ancora nelle fasi preliminari.

Secondo quanto riportato da Deadline, Schneider avrebbe risposto a un tweet di Biden contro Donald Trump: "Trump pone molte minacce al nostro Paese: il diritto di scelta, i diritti civili, i diritti di voto e la posizione dell'America nel mondo. Ma la minaccia più grande che rappresenta è per la nostra democrazia. Se noi se perdiamo questo, perdiamo tutto".

Queste dure parole avrebbero scatenato un'impulsiva reazione da parte dell'attore che avrebbe chiesto l'impiccagione di Joe Biden e di suo figlio Hunter con l'accusa di tradimento. Frasi decisamente forti che sono state cancellate pochi minuti dopo la condivisione. Ma l'azione tempestiva di Schneider non è bastata e adesso l'attore è coinvolto in un'indagine.

Dal canto suo Schneider che non le manda a dire (vedi le critiche sul Jonathan Kent di Kevin Costner) e ha così commentato l'accaduto: "La mia posizione, che ho il diritto di avere, è che alcuni dei leader della nostra nazione a Washington hanno perso la strada, e la corruzione dilaga, sia ai confini della nostra nazione che all'estero. La trasparenza e la responsabilità devono avvenire affinché la nostra repubblica costituzionale possa sopravvivere. Non vi è alcuna minaccia implicita o esplicita in questa affermazione".

Prima di Schneider anche Oliver Stone era stato durissimo con Biden: è ancora presto per avanzare delle ipotesi, ma la star di Smallville potrebbe rischiare fino a cinque anni di reclusione e una salatissima multa qualora si presentassero accuse penali.