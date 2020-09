Smallville, Michael Rosenbaum ha il cancro: l'annuncio durante il suo podcast

Brutte notizie arrivano da Smallville: a Michael Rosenbaum, l'attore che tutti i fan ricordano per aver interpretato Lex Luthor nella serie cult con Tom Welling, è infatti recentemente stato diagnosticato un tumore alla pelle.

L'annuncio arriva per bocca dello stesso Rosenbaum: l'attore, come molti fan sicuramente sapranno, conduce infatti un podcast dai cui microfoni, in apertura dell'ultimo episodio, ha voluto raccontare la vicenda che lo vede coinvolto.

Stando al resoconto di Rosenbaum, la cosa sarebbe partita dalla presenza sulla sua coscia di un'area sospetta che si sarebbe ingrandita di giorno in giorno, raggiungendo dimensioni decisamente preoccupanti nel giro di una settimana; a questo punto l'intervento di un dermatologo avrebbe quindi evidenziato la presenza di un cancro alla pelle.

Secondo quanto raccontato dall'attore, comunque, la situazione sarebbe attualmente sotto controllo: il tumore è stato scoperto abbastanza presto e Rosenbaum potrà quindi sottoporsi all'intervento chirurgico necessario per la rimozione. L'attore si è mostrato piuttosto tranquillo e si è anzi detto fiducioso del fatto che la sua scoperta incoraggi tutti i suoi fan ad effettuare tutti i controlli necessari quanto più spesso possibile.

Lo scorso anno proprio Rosenbaum ammise di non esser stato contattato per Crisi sulle Terre Infinite, il crossover che ha visto protagonisti tutti gli eroi dell'Arrowverse; sempre a proposito della serie con Tom Welling, forse non tutti ricorderanno quella volta in cui i Fantastici 4 si presero gioco di Smallville.