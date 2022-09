Smallville: i produttori volevano che i genitori di Superman fossero suoi antagonisti

Nell'ultimo episodio di Talkville, un podcast di rewatch di Smallville condotto dalle star della serie Tom Welling e Michael Rosenbaum, sono apparsi i produttori esecutivi Miles Millar e Alfred Gough, che hanno condiviso alcuni retroscena dei primi giorni della serie. Nel corso della puntata si è parlato dei piani iniziali per i genitori di Clark.

A quanto pare, Smallville avrebbe potuto presentare Jon e Martha Kent in un modo molto meno simpatico, se Warner Bros. TV avesse imposto la sua scelta. Il rapporto di Superman con i suoi genitori adottivi è generalmente considerato uno degli aspetti più importanti del suo carattere, e la morale di Jon e Martha Kent è stata fondamentale per la formazione del codice morale dell'eroe. Alcuni fumetti hanno presentato scenari in stile "e se...?" che mostravano Superman crescere come una persona molto diversa in realtà in cui il suo razzo si schiantava in un luogo diverso dal campo dei Kent (il riferimento è all'albo Superman: Red Son).

"All'inizio, prima della messa in onda, c'è stata tutta questa polemica dietro le quinte con il network che diceva: "Sai, quei genitori dovrebbero essere molto più antagonisti e lui dovrebbe odiare i genitori"", ha condiviso Millar con Welling e Rosenbaum. "Ed è molto più un cliché da dramma adolescenziale. E noi abbiamo lottato contro questa idea".

Ci sono state voci insistenti di una continuazione di Smallville sotto forma di serie animata, anche se nulla di ufficiale è ancora uscito dalla Warner Bros. La coppia formata da Welling e Rosembaum ha più volte accennato alla cosa durante il tour stampa per la collezione di Blu-ray del 20° anniversario di Smallville, l'anno scorso.

Lo scorso anno i fan hanno onorato i 10 anni dalla fine di Smallville, la serie con protagonista Tom Welling nel ruolo di un giovane Clark Kent.