Smallville, a che punto è la serie animata? Risponde Tom Welling

Sono passati diversi mesi da quando fu annunciata una serie animata sequel di Smallville, e ora Tom Welling ci dà qualche aggiornamento sullo status del progetto.

Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto la serie animata sequel di Smallville, beh, potete stare tranquilli, perché anche se ci vorrà un po', arriverà.

A rassicurarci è Tom Welling, il protagonista della celebre serie, che in una recente intervista ha raccontato qualcosa in più sullo status dello sviluppo.

"Stiamo lavorando a una serie animata che riprende proprio da dopo il finale di serie di Smallville, e che racconterà la nostra storia" ha spiegato Welling "La nostra visione vorrebbe Erica [Durance] nel cast. Sarà difficile avere Allison [Mack]. Ma anche Sam Jones II [Pete Ross], e Lionel Luthor sarà una grande parte della storia. John Glover vuole tornare, ne abbiamo già parlato. E abbiamo già chi si occuperà dell'animazione, semplicemente ci mancano le storie al momento perché Al e Miles sono impegnati a fare film in stile Tim Burton [la serie tv Netflix sulla Famiglia Addams]. Non appena termineranno, partiremo"

"Voglio che Erica sia la voce di Lois. Sarà quella parte divertente. E credo ci sia una storia che Al e Miles racconteranno che darà individuale e nuova e la potremo chiamare una roba del Multiverso. Ma vedremo dove andrà... Sarà divertente" ha poi aggiunto.

Intanto, l'interprete di J'Onn J'onzz Phil Morris ha così risposto quando gli hanno chiesto se avesse voluto far ritorno nello show: "Sapete che la risposta è sì. Siete come dei bravi avvocati: conoscete già la risposta. Adoro J'Onn J'onzz e ho adorato come è stato reso in Smallville. Mi piacerebbe tantissimo portare quella versione o una più estesa in qualsiasi show mi vogliano far partecipare".

"Adoro i fumetti, come sapete, sto guardando la mia collezione proprio ora! Quindi sì. Fatemi giocare. Datemi libertà creativa in quell'universo, e farò cose grandiose. Ci divertiremmo" ha concluso.