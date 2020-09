Smallville, reunion del cast in vista al Comic Con di New York!

Di Superman ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni, tra grande e piccolo schermo: tra un Tyler Hoechlin e un Henry Cavill, passando per Brandon Routh e il leggendario Christopher Reeve, ad occupare un posto speciale nel cuore di tanti fan dell'eroe kryptoniano è però sempre il Tom Welling di Smallville.

Nonostante si sia conclusa ormai nove anni fa, la fortunatissima serie prodotta da The CW non ha mai smesso di ricevere manifestazioni d'affetto dai tantissimi fan, che non a caso speravano tanto di poterne rincontrare i protagonisti durante l'ultimo crossover dell'Arrowverse.

In occasione del ventennale dello show, però, è in programma qualcosa di davvero speciale: al prossimo Comic Con di New York, infatti, avrà luogo una reunion di tutti i principali protagonisti di Smallville!

Durante l'evento potremo quindi finalmente rivedere insieme il già citato Tom Welling, Sam Witwer, Erica Durance, Laura Vandervoort e Michael Rosenbaum: stando a quanto riportato da TV Line, gli attori daranno luogo ad una sessione di Question&Answer con i fan presenti all'evento. Il tempo di intonare "somebody saaaaaave me", insomma, non è ancora finito!

La serie con Tom Welling, comunque, non piaceva proprio a tutti: non tutti lo sanno, ma una volta persino i Fantastici 4 si presero gioco di Smallville! Di recente, intanto, la star di Smallville Michael Rosenbaum ha dichiarato di avere il cancro: la speranza è che questo Comic Con sia fautore di buone notizie anche in tal senso.