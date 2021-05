Smallville, la sentenza di Allison Mack per il coinvolgimento con NXIVM fissata a giugno

La condanna per l’attrice di Smallville Allison Mack, che è stata incriminata nel 2018 per traffico sessuale, cospirazione e ricatto a causa del suo suo coinvolgimento nella setta denominata NXIVM, è stata fissata per mercoledì 30 giugno dal giudice di New York Nicholas G. Garaufis.

Secondo i pubblici ministeri, ha presumibilmente reclutato donne per destinarle a condizioni di schiavitù sessuale per il sedicente guru Keith Raniere contro la loro volontà. L'organizzazione si proponeva come un gruppo di auto-aiuto femminile, ma prevedeva di marchiare le donne a fuoco con le iniziali del guru e di manipolarle.



Raniere avrebbe pagato Mack per il suo coinvolgimento ed era la seconda in comando della NXIVM dopo lo stesso Raniere, che è stato condannato a 120 anni l'anno scorso.



Allison Mack era conosciuta come Chloe Sullivan in Smallville, spettacolo targato The CW. La collega nella serie Alaina Huffman ha ricordato quando Mack ha cercato di coinvolgerla nella setta.

Mack è stata dichiarata colpevole di traffico sessuale e cospirazione nel 2018 a seguito del suo tempo con la psicosetta NXIVM. Un anno dopo, l'attrice si è anche dichiarata colpevole di cospirazione e racket, la sentenza era stata fissata per la prima volta per il 2019, ma è stata successivamente ritardata a causa delle indagini preliminari.

Se la star di Smallville verrà condannata, pare che dovrà affrontare almeno 15 anni di carcere. Mack, Raniere e il culto NXIVM sono stati i soggetti della docuserie della HBO The Vow, pubblicata lo scorso anno prima della condanna di Raniere. La serie ha diffuso la consapevolezza dell'organizzazione e le accuse contro i suoi leader e presto dovrebbe arrivare la seconda stagione.