Smallville, la serie ha introdotto di nascosto Bloodsport? I dettagli

Smallville potrebbe essere stata la prima serie live action ad introdurre il personaggio di Bloodsport, uno dei villain meno noti di proprietà DC, comparso per la prima volta in un fumetto del 1987. Si tratta di un acerrimo rivale di Superman la cui fama è aumentata esponenzialmente quando è apparso in The Suicide Squad.

Nel film di James Gunn il personaggio è interpretato da Idris Elba. E anche nel DCEU, Bloodsport condivide la famigerata reputazione della sua controparte a fumetti, che ha quasi ucciso l'Uomo d'Acciaio con un proiettile di kryptonite. E The Suicide Squad l'ha reinventato come un antieroe.



Prima dell'apparizione in The Suicide Squad il personaggio è stato interpretato da David St. Louis in un episodio della terza stagione di Supergirl.

Tuttavia la prima apparizione del personaggio potrebbe risalire addirittura ad una serie più datata. Nella terza stagione di Smallville - lo scorso anno si è parlato della reunion del cast con Tom Welling - in un episodio intitolato Estinzione, Lana (Kristin Kreuk) viene salvata da un compagno di liceo dall'attacco di un ragazzo; il compagno lo uccide grazie ad un fucile ma Clark scopre che Jake, il ragazzo ucciso, aveva dei poteri derivanti da meteoriti. I ragazzi scoprono che il cecchino è Van McNulty, un amico di Jake, diventato cacciatore di soggetti esposti ai meteoriti. Ad un certo punto Van McNulty spara a Clark proprio nel punto in cui Bloodsport colpisce Superman nei fumetti.

Il paragone tra i due personaggi non è così campato in aria e McNulty si presenta nell'episodio come un giovane Bloodsport. Che fosse davvero lui?



A maggio Smallville ha festeggiato i dieci anni dalla fine. Il serial con Tom Welling e Kristin Kreuk ancora oggi raccoglie tantissimi fan rimasti affezionati allo show a distanza di anni.