Smallville, gli studios di John Schneider danneggiati dall'uragano Ida

John Schneider, conosciuto principalmente per i suoi iconici ruoli tv nei serial Hazzard e Smallville, ha condiviso sui social una scioccante immagine della sua proprietà in Louisiana, mostrando alcuni dei danni causati dal passaggio dell'uragano Ida.

Purtroppo tra i beni di Schneider colpiti dalla furia della natura pare ci sia anche il Generale Lee, la celeberrima automobile dei fratelli Duke in Hazzard, sulla quale è caduto un grosso albero. Tuttavia questo dettaglio non è ancora molto chiaro. In ogni caso i danni sono piuttosto ingenti.



"Quando succede una cosa come questa hai due scelte: piangere o ridere. Ho scelto di ridere. Qual è la vostra frase a commento della foto? Ecco la mia 'Miss Ida si è fermata a fare visita al Generale Lee da Miss Shirley l'altra sera'".

La tenuta danneggiata dall'uragano è composta da 58 acri su cui sono stati costruiti due studios, oltre a case, una piscina, un lago, un campo da baseball e diversi acri di foresta solitamente affittati per girare delle sequenze in post-produzione.

John Schneider vive proprio all'interno della proprietà. L'auto danneggiata che si vede in foto è soltanto una dei tanti Generale Lee a disposizione dell'attore. Sei giorni fa una Dodge Charger della serie è andata all'asta.

Nel video, Schneider esorta ad acquistare dal suo shop online per poter supportare le attività di ripresa dello studio.



Quest'anno si sono festeggiati i 10 anni dalla fine di Smallville; nel serial John Schneider interpreta Jonathan Kent, padre di Clark (Tom Welling).