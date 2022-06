Smallville: Tom Welling e Michael Rosembaum lanciano un podcast per il rewatch della serie

Le star di Smallville Tom Welling e Michael Rosenbaum lanceranno il mese prossimo Talkville, un podcast in cui in sostanza i due riguarderanno l'intera serie di Smallville. Con il debutto previsto per il 13 luglio, la serie ripercorrerà Smallville dall'inizio e sarà condotta dagli attori che hanno interpretato Clark Kent/Superman e Lex Luthor.

Il format è stato reso popolare negli ultimi anni da serie come Office Ladies e Fake Doctors, Real Friends, che portano i fan rispettivamente dietro le quinte di The Office e Scrubs, con gli attori delle serie che fanno da guida alle storie che hanno dato forma agli show televisivi più amati dal pubblico.

Smallville ha debuttato nel 2001 su The CW e da allora il network non è più riuscito a liberarsi del "brand" dei supereroi. Attualmente, c'è in onda Superman & Lois, che segna la prima uscita televisiva in live-action per l'Uomo d'Acciaio dai tempi di Smallville e la prima a presentare attivamente un Superman in costume da Lois & Clark: The New Adventures of Superman, quasi un decennio prima della serie con Welling.

Smallville è durato dieci stagioni, con Welling come protagonista della serie per tutto il tempo. Rosenbaum è stato un series regular per le prime sette stagioni. Entrambi sono stati contattati per riprendere i loro ruoli nell'evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite della The CW, ma Rosenbaum non è riuscito a trovare un accordo finanziario con la rete per il suo cameo, ma Welling e la sua Lois Lane Erica Durance hanno partecipato.

I fan non hanno mai dimenticato la serie televisiva anni Duemila, tant'è che da tempo si insegue la voglia di realizzarne un seguito, magari con una serie animata di Smallville. Intanto, è arrivato il cofanetto per i 20 anni di Smallville.