Smallville, Tom Welling e Michael Rosenbaum hanno nuovi progetti per Clark Kent

I fan di Smallville sono rimasti senza parole nel vedere un cameo del Clark Kent e della Lois Lane di questo show in Crisi sulle Terre Infinite ed a lungo si sono chiesti se in qualche modo, la CW avesse avuto dei nuovi piani per questa serie di grande successo terminata nell'ormai lontano 2011.

I due sono stati collocati su Terra-167, e implicitamente è stato rivelato che Superman ha rinunciato ai poteri e che l'ormai ex eroe vive a Smallville con sua moglie e due figlie. Dopo questa breve parentesi nell'Arrowerse, Tom Welling ha rivelato di avere dei nuovi progetti in serbo per i fan della serie.

L'attore è infatti a lavoro con Michael Rosenbaum, l'interprete di Lex Luthor, su una nuova produzione animata ispirata proprio a Smalville. I due vorrebbero coinvolgere il maggior numero di membri del cast dello show originale, anche se non è stato ancora chiarito dove questa nuova serie andrà in onda nè tantomeno quanto.

"Forse sta arrivando una maratona di Smallville. Michael Rosenbaum ed io stiamo effettivamente lavorando a una serie animata per riportare in vita quei personaggi e utilizzare il maggior numero possibile di membri del cast originale", ha detto Welling nel video che trovate in calce alla notizia. "Non ditelo a nessuno però, è un segreto, ci stiamo ancora lavorando".

Siete curiosi di vedere questa nuova serie animata? Naturalmente fatecelo sapere nei commenti.