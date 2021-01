Smallville, Tom Welling e la moglie Jessica aspettano il secondo figlio

Tom Welling, star del serial Smallville, e la moglie Jessica Rose Lee, aspettano il loro secondo figlio. La lieta notizia è arrivata nel corso dell'ultimo episodio del podcast Inside of You, nel quale il co-protagonista era Michael Rosenbaum, storico amico e collega di set di Welling in Smallville nel ruolo di Lex Luthor.

Nell'episodio del podcast Rosenbaum si è congratulato con Welling che a sua volta ha reagito timidamente. Durante la puntata non sono stati forniti ulteriori dettagli sul futuro nascituro. Rosenbaum aveva anticipato la notizia nel post su Instagram per il lancio del nuovo episodio.

Tom Welling e sua moglie, Jessica Rose Lee sono genitori di un bambino di 2 anni, Thomas. L'attore e la moglie hanno festeggiato di recente il loro primo anniversario di matrimonio; la coppia sta insieme dal 2014.



La star in passato è stato sposato con la modella Jamie White, dal 2002 al 2013, dopo una relazione di tre anni.

Tom Welling ha interpretato Clark Kent per dieci stagioni in Smallville e ha ripreso brevemente il ruolo per un cameo in Batwoman, dove Kent si confronta con il personaggio di Lex Luthor (Jon Cryer) e viene svelato che Clark aveva rinunciato ai suoi poteri per poter creare una famiglia con Lois Lane (Erica Durance). Nel cameo Clark Kent non si veste da Superman e Welling aveva dichiarato che in caso contrario avrebbe rifiutato di partecipare. Nel podcast l'attore ha confessato di avere un debole per un altro personaggio DC:"Sì, mi piace Batman e penso che ci sia spazio per crescere lì. E sì, sarebbe diverso".



Tom Welling è apparso anche nella serie Lucifer ma ha fatto impazzire i fan per il ritorno di Clark Kent di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite.