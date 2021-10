Smallville, Tom Welling aveva rifiutato lo show: ecco il motivo

Tom Welling ha raccontato di aver rifiutato inizialmente il ruolo di Clark Kent nella serie prequel di Superman, Smallville, targata WB. Welling successivamente cambiò idea e accettò di partecipare da protagonista allo show che gli cambiò completamente la vita, regalandogli fama e successo. Ecco le sue dichiarazioni.

"Facevo molti provini durante il periodo del pilota, uscivo tre o quattro volte al giorno. Cercavo solo di capire cosa diavolo stessi facendo. Arrivò questo show, Smallville, e non davano nemmeno il copione, volevano solo che facessi un provino. Il mio manager all'epoca disse 'Ciò significa che o non hanno una sceneggiatura o non è molto buona'. Rifiutammo" racconta Welling a The Hollywood Reporter. Nel 2020 si è svolta una reunion del cast di Smallville al Comic-Con di New York.



L'attore ha spiegato che gli fu permesso di leggere la sceneggiatura solo dopo aver accettato di firmare un accordo di non divulgazione e rimase immediatamente attratto dalla premessa dello show perché non si trattava davvero di Superman:"Si trattava di un ragazzo al liceo che cresceva e cercava di capire chi fosse; è un'esperienza molto umana. Ho organizzato un incontro con i produttori e gli sceneggiatori perché volevo fare delle domande. In qualche modo hanno accettato. Ero terrorizzato all'idea di entrare in uno show in cui avrei dovuto correre in calzamaglia".

Dopo aver ottenuto delle risposte, a Tom Welling venne chiesto di fare un provino con Kristin Kreuk (Lana Lang), scelta per interpretare l'interesse amoroso di Clark a scuola:"Kristin era già stata scelta quindi entrai nella sala d'attesa ed eravamo io e Jensen Ackles che avevo già visto in tv ma che non conoscevo. Mi dicevo 'Questo ragazzo è un vero attore, non ce la farò mai'". Invece venne scelto proprio lui per la parte.

Nel corso dell'intervista, Welling ha ricordato le conversazioni con Christopher Reeve, storico Superman al cinema e interprete ricorrente del dottor Virgil Swann:"Ricordo che alla fine mi disse 'Sono davvero contento che abbiano scelto te per essere il prossimo Superman'. Dissi 'Beh, non l'hanno fatto'. Era il periodo in cui Brandon [Routh] aveva avuto la parte per Superman Returns nel 2006, E disse 'Beh, avrebbero dovuto'. Mi vengono i brividi a pensarci. Fu fantastico, come se mi avesse messo la mano sulla spalla e mi avesse in qualche modo nominato cavaliere. Fu molto speciale".



Quest'anno i fan hanno onorato i 10 anni dalla fine di Smallville, la serie con protagonista Tom Welling nel ruolo di un giovane Clark Kent.