Smallville, Tom Welling tornerebbe volentieri per un film sul suo Superman!

Tom Welling rimarrà per sempre l'iconico Clark Kent di Smallville: la serie TV che ha gettato importanti basi sugli show con protagonisti supereroi occupa un posto nel cuore di tutti i fan di Superman. Dalla giovinezza fino all'età adulta, Smallville ha raccontato la storia dell'Uomo d'Acciaio conquistando il pubblico.

E se nell'epoca dei revival Smallville è grande assente come show televisivo, a oltre dieci dall'ultimo episodio andato in onda nel 2011 potremmo fantasticare ancora su una nuova saga cinematografica con protagonista proprio Superman di Smallville. Se il progetto diventasse realtà ci troveremmo davanti un supereroe più maturo (ricordiamo che Welling ha 46 anni) e per facilitarci il lavoro una fan art ha già immaginato un "vecchio Uomo d'Acciaio" di Tom Welling. Ma qui facciamo i conti senza l'oste: l'attore tornerebbe a indossare la tuta di Superman?

"Sì tornerei in un film su Smallville - ha detto Welling al suo "acerrimo nemico" Michael Rosenbaum aka Lex Luthor durante il podcast Inside of You - non so come accadrebbe. Eravamo uno degli spettacoli di maggior successo nella storia della televisione ma non ho mai ricevuto una chiamata da nessuno coinvolto in quello show per ulteriori lavori. Penso che i tempi siano cambiati". La buona volontà di Welling c'è ma a fronte del riavvio del DCU sembrerebbe lontana l'ipotesi di un nuovo film su Superman adesso che James Gunn ha trovato il "suo" Uomo d'Acciaio in David Corenswet.

Sognare però non costa nulla: e voi vorreste vedere un film sul Superman di Smallville? Scrivetecelo nei commenti!