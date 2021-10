Smallville torna con una serie animata: parlano Tom Welling e Michael Rosenbaum

Smallville sta per tornare con una nuova serie animata e sebbene il progetto non sia ancora entrato pienamente nel vivo, sono molte le idee che passano per la testa di Tom Welling e Michael Rosenbaum.

In occasione dell'uscita in blu-ray del cofanetto della serie tv Smalville, i due hanno detto: "Dunque, non possiamo ancora parlarne davvero, perché siamo ancora alle fasi iniziali. La stiamo sviluppando. Stiamo cercando di vedere cosa possiamo fare, ma è tutto quello che possiamo dire al momento. Ci sono anche Al Gough e Miles Millar, ovvero i creatori della serie originale. E ovviamente è coinvolta anche la Warner Bros. Non possiamo ancora dire qualcosa in più, ma ci piacerebbe che questo progetto diventasse realtà. Il soggetto è pronto, possiamo dire sicuramente questo. Amiamo la storia e i personaggi di Smallville, e penso che molte persone vorrebbero che la storia continuasse in qualche modo".

In molti sono curiosi di sapere che fine ha fatto il Clark Kent di Smallville e infatti l'idea di questa serie animata nasce proprio dalle molteplici richieste dei fan: "Possiamo dare un milione di ragioni per le quali ci siamo fermati, ma capiamo che i fan vorrebbero che la storia continuasse. A un certo punto però ci sono dei limiti dei limiti da rispettare. La storia per Clark era conclusa. Clark doveva diventare Superman e Smallville non poteva diventare una serie dedicata a Superman. Semplicemente non è stata costruita in quel modo. Quindi quello che stiamo cercando di fare è proprio questo, esplorare questo nuovo capitolo".

Voi vedrete questa serie animata qualora questo progetto dovesse diventare realtà?