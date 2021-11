Smallville, per i vent'anni della serie arriva il cofanetto: tutte le 10 stagioni in DVD

Per celebrare il ventesimo anniversario dal debutto in tv di Smallville, la storica serie diretta da Alfred Gough e Miles Millar con Tom Welling nel ruolo dell’Uomo d’Acciaio, è in arrivo un prezioso cofanetto di DVD per rivivere tutte le 10 stagioni dello show. I 218 episodi saranno divisi in 60 dischi, per un totale di oltre 149 ore di contenuti.

A tutto questo vanno poi aggiunte altre 28 ore di contenuti speciali, comprendenti tra l'altro una retrospettiva sulla serie con le featurette delle 10 stagioni, il documentario Secret Origin: The Story of DC Comics e gli episodi pilota di due serie inedite, Aquaman (2006) e The Adventures of Superboy (1961).

Che Smallville sia una serie entrata ormai nell'immaginario collettivo lo si evince anche dai ricordi di Tom Welling sulle riprese, mentre qualche settimana fa abbiamo appreso del disastroso provino di Zachary Levi per il ruolo di Lex Luthor.

La trama di Smallville spazia dall’arrivo sulla Terra di Kal-El, in fuga dal pianeta Krypton, alla sua tumultuosa adolescenza, fino al momento in cui Clark Kent accetta il suo destino e diventa l’Uomo d’Acciaio. Oltre a Tom Welling, fanno parte del cast della serie anche Allison Mack, Erica Durance, Annette O’Toole, Justin Hartley, Kristin Kreuk, Cassidy Freeman, Michael Rosenbaum e John Schneider.