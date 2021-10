Smallville, Zachary Levi fece un provino per il ruolo di Lex Luthor: 'Fu un disastro'

Lo scorso weekend Smallville ha compiuto vent'anni, e per celebrare la ricorrenza è in uscita un cofanetto con tutte le stagioni in formato Blu-ray, e si pensa anche a una serie animata con Tom Welling e Michael Rosenbaum. I co-creatori dello show, Miles Millar e Alfred Gough, hanno svelato in una recente intervista alcuni interessanti retroscena.

Parlando con The Hollywood Reporter, per esempio, gli autori di Smallville hanno raccontato del provino di un giovane Zachary Levi per il ruolo di Lex Luthor. Le cose inizialmente sembravano essersi messe bene, ma la parte gli sfuggì dopo una disastrosa seconda performance.

"Zach Levi aveva fatto un'audizione straordinaria per Lex. Incredibile" ha spiegato Alfred Gough. "Così andammo tutti alla Warner Bros. per dare a Zach il ruolo di Lex. Ma quel provino fu una specie di disastro. Alla fine, andando via, ricordo di aver pensato: Oh, ha sprecato la più grande occasione della sua vita. E poi invece ha avuto un successo incredibile. Quindi, non si sa mai."

Questa notizia si aggiunge così alle 5 curiosità su Smallville, una serie ancora oggi ricordata con affetto dai fan. Zachary Levi, in precedenza, aveva già raccontato la sua disavventura in un episodio del podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, l'attore a cui è poi andato il ruolo di Lex Luthor.

Curiosamente, il ruolo del padre di Lex in Smallville è interpretato da John Glover, che è stato poi anche il padre di Thaddeus Sivana in Shazam!.