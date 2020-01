Mia Smoak cambia nome nella sinossi del penultimo episdio di Arrow

La nuova sinossi ufficiale di Green Arrow and the Canaries, il penultimo episodio di Arrow che fungerà anche da pilota per la serie spin-off in cui Katherine McNamara raccoglierà l'eredità di Stephen Amell, sembra preannunciare un grosso cambiamento per la figlia di Oliver Queen e Felicity Smoak, e nuovi sviluppi dopo Crisi sulle Terre Infinite.

Nell'episodio, che andrà in onda una settimana dopo l'ultima parte del crossover, Mia Smoak tornerà a casa nel 2040, ma vivrà in pace e sotto il nome di Mia Queen, e non più nell'inferno violento che Star City era diventata nei flash forward iniziati la scorsa stagione.

Non c'è alcuna spiegazione per il cambio di nome, ma Comicbook.com conferma che la sinossi è accurata e che non si tratta di un refuso. Possiamo presumere che la circostanza sia stata dettata dal legame instaurato da Mia con suo padre nell'ultima stagione di Arrow, e dal sacrificio di quest'ultimo in Crisi sulle Terre Infinite. Durante il crossover, Oliver ha più volte di trovare Felicity e il suo fratellastro William, e di portare loro il suo amore anche dopo la sua morte.

La sinossi "incriminata" di Green Arrow and the Canaries recita: "È l'anno 2040 a Star City e Mia Queen (Katherine McNamara) ha tutto ciò che potrebbe desiderare. Tuttavia, quando Laurel (Katie Cassidy) e Dinah (Juliana Harkavy) si presentano di nuovo improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il suo mondo perfetto viene sconvolto."

L'ottava stagione di Arrow torna il 14 gennaio come parte della serata finale del crossover Crisi sulle Terre Infinite. La settimana successiva, il 21, andrà in onda il penultimo episodio, e il 28 il finale della serie, intitolato Fade Out.