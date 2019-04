Snapchat svela le nuove dieci serie tv originali per l'app

Snapchat ha rivelato la lista delle prossime dieci serie originali che verranno prodotte. La conferma arriva da Deadline. I nuovi show si aggiungeranno alle serie già realizzate come Endless Summer, Deep Creek e The Dead Girls Detective Agency. Quest'ultimi titoli sono stati tutti recentemente rinnovati sull'applicazione.

"Nel 2019 i dispositivi mobili supereranno la televisione nel tempo dedicato dagli adulti degli Stati Uniti. Questa trasformazione sta creando enormi nuove opportunità. Ma realizzare questo potenziale non è semplice come riproporre il vecchio contenuto per i nuovi schermi. Lo storytelling mobile dev'essere diverso perché il modo in cui utilizziamo i nostri telefoni è molto diverso" ha spiegato Sean Mills, senior director dei contenuti di Snap.

Snapchat inoltre ha sviluppato la propria piattaforma di gaming.

Ecco la lista delle nuove serie che vedremo su Snap Originals:



- Two Sides: Una giovane coppia va verso la rottura in questa nuova serie raccontata allo stesso modo dal punto di vista di entrambi i personaggi.



- Commanders: Due adolescenti emarginati scoprono un codice misterioso all'interno di un vecchio computer che consente di alterare la realtà.



- Untitled Daily BuzzFeed Show: Lo show pomeridiano di BuzzFeed offre agli spettatori le celebrità, l'intrattenimento e momenti cult che fanno esplodere il mondo di internet.



- Sneakerheads: Commedia che segue le disavventure di tre matricole del college.



- While Black: Autore, regista, artista discografico, MK Asante esplora temi sociali a sfondo razziale attraverso conversazioni spontanee.

- Can't Talk Now: Una teen-soap che si svolge all'interno dei cellulari di un gruppo di matricole delle scuole superiori.



- Denton's Death Date: Denton Little è un giovane liceale a cui manca una settimana prima di morire. Da quel momento il ragazzo inizia a vivere la sua vita alla grande.

- Stranded with Sam and Colby: Due influencer provengono da una località infestata da fantasmi e ciò che inizia come qualcosa di divertente diventa improvvisamente terrificante.



- Dead of Night: Armato solo del suo telefono, un adolescente deve scappare da una città in quarantena piena di zombie.





Nonostante le critiche di qualche mese fa per una nuova interfaccia poco attraente, Snapchat è un'applicazione molto usata dai giovanissimi. Molte di queste serie trattato temi come l'adolescenza, la tecnologia, spaziando dalla commedia all'horror. La produzione degli show dovrebbero partire in estate.