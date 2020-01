Sneak peak a Fadeout: per il team Arrow arrivano nuovi problemi nel finale di stagione

Il finale di stagione (stavolta definitivo) di Arrow sarà tramesso stanotte, 28 gennaio, dall'emittente televisiva The CW e con esso vedremo chiudersi le avventure del Team Arrow... O no? Con un il nuovo spin-off Green Arrow anche The Canaries in arrivo, proprio Mia è la protagonista di questa clip della 8x10 e, come sempre, occhio agli spoiler.

La scena vede protagoniste Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Mia Smoak (Katherine McNamara) alle prese con i computer della base operativa(com'era solita fare la madre Felicity), ma purtroppo più che per salvare la città l'obiettivo è distrarsi dal funerale del defunto padre Oliver Quinn (Stephen Amell).

Durante la conversazione però, la ragazza ricorda una visione avuta qualche tempo prima: "Qualcosa di orribile stava accadendo davanti ai miei occhi e io non potevo fare nulla per fermarla. Sta accadendo proprio adesso e io sto già fallendo come Green Arrow".

Dinah cerca di rincuorarla, assicurandole che "quello che facciamo non è facile: ci sono battute d'arresto, ci sono tragedie. Tuo padre sarebbe orgoglioso del tuo essere così coraggiosa e del modo in cui stai affrontando tutto questo ."

Le due protagoniste vengono però interrotte da Archer, il software ideato da Felicity per scandagliare e trovare parole chiave nei notiziari: "William Clay, figlio del defunto eroe Oliver Quinn, è stato rapito stanotte a Central City, sua città natale. La polizia non ha ancora trovato alcun sospettato per il rapimento"

Anche se la Crisi è stata scongiurata, tirare un sospiro di sollievo sembra ancora una speranza lontana, mentre in un altro sneak peak, abbiamo visto alcuni dei protagonisti brindare ad Oliver dopo il suo funerale: come sono collegati i due momenti? Cosa ne sarà di William?

In attesa di alti dettagli, o che venga eretta la statua di Green Arrow a Vancouver, vi rimandiamo al nostro punto sul finale di stagione.