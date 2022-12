SNL: il bellissimo Austin Butler trasformato in un... Goblin di Natale?!

Riuscite a immagine quello che si è trasformato probabilmente, nei panni di Elvis Presley, nel più grande sex symbol del 2022, reso ora uno sgorbio verdastro di uno sketch natalizio? È successo ad Austin Butler, presentatosi sul palco con le movenze del Re del Rock ma poi costretto nel ruolo del Goblin.

È successo al Saturday Night Live. Come poteva non succedere al Saturday Night Live? L’ombelico del mondo della televisione statunitense, il palcoscenico di sketch, monologhi, stand up comedy fra i più famosi al mondo. Certe volte strappa un sorriso, altre grosse polemiche. Come quando ha strizzato l’occhio alle uscite antisemite di Kanye West, scatenando la rivolta delle comunità ebraiche contro Dave Chapelle, che aveva pronunciato quel monologo in particolare.

In questo caso invece, per fortuna, solo tante risate. E un po’ di stupore nel vedere uno degli uomini più belli e adorati del 2022 nei panni... non di un bello sicuramente. Nel segmento a lui dedicato al Saturday Night Live, Austin Butler si presenta sotto all’edificio e la telecamera lo segue con drammaticità (e tanta autoironia). I suoi capelli sono mossi dal vento, il suo passo simile a quello di una rockstar e nel mentre sta fumando.

Ma quando arriva al climax, sul palco, scopre che il suo prossimo ruolo è quello del Goblin di Natale. Ovviamente questo comprende maschera del Gobin e cappello di Babbo Natale. Trovate l’esilarante tenuta nell’immagine in calce all’articolo. Strana parentesi per un attore che i quotisti danno, secondo forse solo al Brendan Fraser di The Whale, come probabile vincitore dell’Oscar a Miglior Attore dopo la sua prova in Elvis di Baz Luhrmann.

Voi chi tifate, Fraser o Butler? Ditecelo nei commenti!