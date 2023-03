Mercoledì, Jenna Ortega rifiuta: "Non farò il balletto di Mercoledì per SNL"

"Sinceramente? È scritto tutto molto bene, ma sento di non voler fare il ballo di Mercoledì per la Promo perché è stato già proposto e visto molte volte. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo", afferma Jenna Ortega.

Poi l'attrice si gira e vede i tre ragazzi di The Please Don't Destroy (Ben Marshall, John Higgins, Martin Herlihy) vestiti esattamente come il suo personaggio in Mercoledì di Tim Burton.

"Sì. Concordo. Mercoledì? Il balletto? Neanche noi vogliamo farlo. Nemmeno lo conosciamo, non sappiamo di cosa parli..." affermano i ragazzi, chiaramente mentendo e creando una situazione di totale ilarità. Al termine della promo, i quattro balleranno con la Ortega che però contribuirà molto svogliatamente all'idea del trio.

La scenetta, chiaramente ironica, anticipa il debutto di Jenna Ortega al Saturday Night Live (SNL) che avverrà l'11 Marzo. Questa è la prima volta da presentatrice per la giovane attrice che si sta facendo strada con estremi risultati. Ad accompagnarla ci sarà il gruppo The 1975

Impegnata in progetti come Scream 6, la Ortega farà ritorno con la sua iconica Mercoledì nella seconda stagione ormai annunciata. Nonostante non sia ancora chiara la direzione che prenderà il personaggio principale, tempo fa Al Gough e Miles Millar hanno affermato di possedere una "tabella di marcia" e di voler seguire "percorsi lungo quella mappa che portino in direzioni inaspettate". Ma soprattutto, i due hanno affermato di essere "

