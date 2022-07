Snoopy presenta La scuola di Lucy: guardate il trailer della nuova serie dei Peanuts

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer di Snoopy presenta: la scuola di Lucy, un nuovo speciale basato sul classico fumetto Peanuts di Charles M. Schulz che vuole rendere omaggio a tutti gli insegnanti e che farà il suo debutto il prossimo 12 agosto per tutti gli abbonati alla piattaforma.

La banda dei Peanuts - già raccontata da AppleTV Plus in Snoopy in Space - è ansiosa di iniziare una nuova scuola in autunno, ispirando così Lucy ad avviare la propria scuola, ma insegnare non è facile come sembra: Snoopy presenta: la scuola di Lucy è una lettera d'amore agli insegnanti e un apprezzamento per l'impatto che l'insegnamento può avere sui bambini. La serie esplora la paura del cambiamento e mostra Lucy affrontare e superare le sue paure, anche grazie al supporto dei suoi amici.

Prodotto per Apple TV+ da Peanuts e WildBrain, lo speciale è diretto da Raymond S. Persi (It's the Small Things, Charlie Brown), scritto da Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano, che sono anche produttori esecutivi insieme a Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi e Anne Loi, ed è prodotto da James Brown e Timothy Jason Smith. Grazie alla partnership di Apple TV+ con WildBra, in arrivo, sempre dal 12 agosto, anche i nuovi episodi della seconda stagione di The Snoopy Show.

