Snoopy in Space, Ghostwriter, Helpsters: arrivano i trailer delle serie Apple tv+

Snoopy in Space, Ghostwriter e Helpsters. Questi i tre titoli che ha deciso di presentarci oggi Apple tv+, la nuova piattaforma di streaming della società di Cupertino, con i nuovi trailer.

Dopo le prime clip degli show in programma per il servizio streaming, e il teaser di Servant, la serie del regista de Il Sesto Senso e la trilogia di Unbreakable, M. Night Shyamalan, Apple tv+ diffonde i trailer di altre tre serie originali.

Snoopy in Space

Il simpatico bracchetto torna in tv assieme ai suoi amici in un'avventura davvero "spaziale". Il piccolo Snoopy avvererà il suo sogno di andare nello spazio in 12 mini-episodi animati in cui rivedremo i mitici Peanuts di Charles M. Schulz..

Ghostwriter

Quando un fantasma infesta una libreria di quartiere e permette l'ingresso nel mondo reale a dei personaggi di finzione, quattro ragazzi dovranno fare squadra per risolvere l'entusiasmante mistero dietro ai conti in sospeso del fantasma con questo mondo. Ogni arco narrativo trae ispirazione dalla letteratura, tra classici e contemporanei come DJ Machale and Kwame Alexander.

Helpsters

Dai realizzatori di Sesame Street, è una serie per bambini incentrata sulle avventure di Cody e gli Helpster, dei mostriciattoli che adorano risolvere problemi.

Tutti i trailer sono visibili in testa alla notizia e in calce all'articolo.

Il lancio di Apple tv+ è previsto per il primo novembre.