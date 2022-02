Snowdrop, l'atteso k-drama arriverà in estate su Disney+

Anche Disney+ apre ai k-drama e intende risponde al grande successo di Squid Game su Netflix con Snowdrop, una serie di 16 episodi prodotta dal network coreano JTBC e trasmessa in patria a fine 2021. Ecco quando arriverà in Italia!

Disney+ ha annunciato che l'attesa serie originale coreana, Snowdrop, debutterà in Italia nell'estate 2022: il k-drama storico esplora la storia d'amore proibita tra Soo-ho e Yeong-ro, due studenti universitari interpretati rispettivamente da Jung Hae-in (A Piece of Your Mind) e Jisoo, voce della girlband k-pop Blackpink.

Come abbiamo visto nel trailer di Snowdrop diffuso pochi giorni fa, la serie è ambientata in Corea del Sud in un anno molto particolare per la storia del paese: il 1987, l'anno in cui i cittadini sudcoreani si ribellano al governo dittatoriale e protestano chiedendo lo svolgimento di regolari elezioni democratiche.

Gli innocenti sentimenti dei ragazzi si intersecano dunque con il tumulto politico della Corea del Sud: quando l'uomo, ricoperto di sangue, fa irruzione nel dormitorio dell'università femminile di Seul, Yeong-ro andrà contro i suoi principi e rischierà di essere espulsa per nascondere l'uomo dai suoi aggressori e curarne le ferite. Ma non solo: Soo-ho ha un segreto sconvolgente che minaccia di mettere in pericolo la sicurezza dei suoi amici e della sua famiglia.

La serie è scritta da Yoo Hyun-mi e diretta da Jo Hyun-tak, il duo che aveva già lavorato alla serie thriller Sky Castle e promette di essere "una montagna russa emotiva ricca di sentimenti, azione e romanticismo".

"Snowdrop è un melodramma che scalda il cuore e parla di una giovane coppia innamorata che, nel corso della storia, si ritrova ad affrontare un dolore insopportabile che raramente si incontra nella vita" ha dichiarato il regista Jo Hyun-tak. "Spero che il pubblico di tutto il mondo trovi questa serie commovente, ma anche avvincente e ricca di suspense man mano che i due si trovano ad affrontare il loro destino".

Snowdrop ha avuto un grande successo in patria ed è stato successivamente distribuito nel mercato asiatico da Disney+, confermandosi tra i 5 titoli più visti sulla piattaforma streaming nelle prime 5 settimane dal debutto. Adesso il k-drama è pronto a sbarcare nel resto del mondo e anche in Italia, dove potremo vederlo a partire dall'estate 2022.