Snowdrop, anche Disney+ punta al k-drama: il trailer

DisneyPlus ha diffuso il trailer ufficiale di Snowdrop, un k-drama storico dai toni spy con cui la piattaforma streaming prova a seguire la scia del successo del genere dopo il boom di Squid Game su Netflix.

Dopo il grande successo di Squid Game, che ha aperto la strada al genere del k-drama, è in arrivo Snowdrop, una serie composta da 16 episodi prodotta e trasmessa in patria dal network coreano JTBC a fine 2021. DisneyPlus distribuirà lo show in streaming in vari paesi, tra i quali ci auguriamo sia presto inclusa anche l'Italia.

Il trailer ci mostra la Corea del Sud nell'anno 1987, nel quale avviene l'incontro tra Soo-ho e Yeong-ro, due studenti universitari che si conoscono durante un appuntamento al buio. Sullo sfondo, si avvicina un grande evento storico per il loro Paese: nel 1987, infatti, i cittadini sudcoreani si ribellano al governo dittatoriale e protestano chiedendo lo svolgimento di regolari elezioni democratiche.

Gli innocenti sentimenti dei ragazzi si intersecano al tumulto politico della Corea del Sud e, anche se nel trailer vediamo Soo-ho avvisare la ragazza, dicendole "è troppo pericoloso seguirmi fino alla fine", da queste brevi immagini emerge la forza del loro amore, al quale i due non intendono rinunciare nonostante le circostanze,

Soo-ho è interpretato da Jung Hae-in che torna a in un ruolo da protagonista dopo il k-drama A Piece of Your Mind, mentre nei panni di Yeong-ro debutta Kim Ji-soo, voce della girlband k-pop Blackpink.

Dopo il debutto in patria, lo show ha attirato numerose polemiche: alle accuse per aver distorto la storia della nazione, sono seguite le petizioni per la cancellazione della serie dirette al network JTBC.

Nonostante le controversie, Snowdrop ha avuto un ottimo risultato in termini di ascolti, tanto da attirare l'interesse di DisneyPlus che lo ha inizialmente distribuito nella regione asiatica: la serie è stata tra le più viste su DisneyPlus in Singapore, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan.

In conclusione, Snowdrop potrebbe essere un'ottima novità per gli amanti delle produzioni seriali coreane, da aggiungere agli show da vedere in attesa della della stagione 2 di Squid Game, recentemente confermata da Netflix in via ufficiale.