Snowfall è stato rinnovato per una quarta stagione da FX

A poco meno di un mese dalla messa in onda della premiere di Snowfall 3, la serie ideata da John Singleton (scomparso nell’aprile del 2019), Eric Amadio, e Dave Andron è stata rinnovata da FX per una quarta stagione che verrà trasmessa nel 2020.

“Snowfall ha incrementato la propria spinta creativa in questa stagione, grazie al duro lavoro e al contributo di John Singleton e alla performance strabiliante di Damson Idris”. Queste sono le parole che ha usato Nick Grad, il presidente della programmazione originale di FX, nell’annunciare il rinnovo. “Siamo grati a Dave Andron, Thomas Schlamme, Michael London, Trevor Engelson e Walter Mosley per aver onorato l’eredità di John attraverso la loro dedizione al costruire l’eccellenza artistica di Snowfall con una quarta stagione su FX”.

La terza stagione dello show è ambientata nel corso dell’estate del 1984 e continua il racconto della diffusione di crack e cocaina a Los Angeles. La polizia locale fatica a contenere la sempre più massiccia presenza di droga nelle strade e in contemporanea gli spacciatori e i signori della droga cercano di mantenere un flusso costante nonostante la pressione della DEA. Snowfall 3 ha debuttato il 10 luglio su FX e ha una media di 700mila spettatori a episodio, in linea con quella dello scorso anno.

Fox ha trasmesso le prime due stagioni in Italia, ma al momento l’ultima resta inedita. Nell'attesa, potete gustarvi il trailer di Snowfall.