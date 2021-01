Snowpiecer, per Sean Bean il suo personaggio sarà 'la forza trainante della stagione 2'

Dopo aver interpretato Lord Eddard Stark in Game of Thrones, Sean Bean è ora nel cast di Snowpiecer, la serie ispirata all'omonimo film di Bong Joon-ho. Nello show, di cui è da poco uscita la seconda stagione, l'attore è Mr Wilford, per sua stessa ammissione "il ruolo più insolito che abbia mai interpretato."

Wilford è descritto come una via di mezzo tra Elon Musk e Oscar Wilde, con un pizzico di Donald Trump. In una recente intervista con Digital Spy, Sean Bean ha parlato della seconda stagione di Snowpiecer e del suo personaggio.

"Ho spesso interpretato parti in cui ero piuttosto introverso. Quest'uomo è l'opposto: è molto appariscente, molto rumoroso" ha raccontato. Mister Wilford è "un personaggio molto spiritoso, affascinante e seducente, anche se i suoi modi sono brutali", ed è per questo che la sua entrata in scena sconvolge tutti gli equilibri di Snowpiecer.

Secondo l'attore, Wilford può essere considerato "la forza trainante della seconda stagione", grazie anche ad alcuni suoi suggerimenti. "Ho dato il mio contributo su come poteva essere migliorato, e in effetti è migliorato. Non avevamo script che non potessero essere modificati, e ci siamo adattati di conseguenza."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer della seconda stagione di Snowpiecer, serie da poco rinnovata da TNT per la terza stagione.