Snowpiercer 2, Jennifer Connelly: 'Ecco come è cambiato il mio personaggio'

La seconda stagione di Snowpiercer è finalmente arrivata, e giunti al sesto episodio, possiamo iniziare ad analizzare l'evoluzione del personaggio di Melanie assieme alla sua interprete Jennifer Connelly.

Come spiega infatti l'attrice Premio Oscar ai microfoni di Variety, c'è sta sicuramente quella che si può definire una learning curve per Melanie Cavill in questa nuova stagione.

"Il personaggio con cui passiamo del tempo nel sesto episodio della seconda stagione è una donna molto diversa da quella che ci veniva presentata all'inizio della prima stagione" spiega Connelly "Non si era prefissa di essere il leader del treno; lei era davvero solo un ingegnere e voleva semplicemente ricoprire un ruolo di rilievo per poter proteggere l'umanità e la scienza. Credo che il suo sia un percorso davvero interessante, che ha diversi strati durante il quale mostra differenti facciate, che farà pian piano cadere una per una".

"Credo tuttavia che sia comunque colpevole di aver mantenuto quello status quo, e di aver fatto ciò che ha fatto per mantenerlo; non ha cambiato il sistema, lo ha perpetrato, e ne è complice. E sa che per questo deve prendersene la responsabilità. E penso che questa ammissione, la consapevolezza di tutto ciò, la cambierà per sempre da qui in avanti" aggiunge poi, anticipando nuove sfide e avventure per Melanie e gli altri personaggi dello show.

Un nuovo episodio di Snowpiercer andrà in onda il prossimo lunedì su TNT.