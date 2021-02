Snowpiercer 2, quando escono gli episodi e dove guardarli: tutto ciò che dovete sapere

Ormai già da qualche settimana ci siamo, Snowpiercer 2 è arrivata anche in Italia, e i fan si stanno godendo un secondo arco narrativo ricco di colpi di scena e di tanta buona scrittura, per uno show che vuole continuare a stupire in positivo i suoi spettatori. Oggi vogliamo presentarvi una breve guida alla visione della serie.

Non tutti lo sanno, infatti, ma la pubblicazione dello show è settimanale, uscendo quasi in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti - dove a trasmetterla è il network americano TNT - e abbiamo davanti ancora diverse puntate prima di scoprire la conclusione del secondo ciclo di episodi. Dunque, quando e dove esce Snowpiercer 2?

Dove trovare la serie in streaming

In Italia, considerando che TNT non è disponibile, il prodotto con Jennifer Connelly come protagonista viene distribuito da Netflix, che si era occupata di portare nel nostro paese anche la prima stagione, uscita (da noi) tra il 25 maggio e il 13 luglio del 2020.

La stagione 2, invece, è arrivata in America il 25 gennaio 2021 con la sua première, e in Italia già il giorno successivo, il 26, l'episodio doppiato è stato messo a disposizione sulla piattaforma streaming. A differenza di quanto fatto solitamente con molti altri prodotti, quindi, Netflix ha deciso di seguire quanto fatto da TNT e procedere con la pubblicazione di un episodio a settimana.

Quando trovare un nuovo episodio di Snowpiercer 2 su Netflix?

Gli episodi del secondo ciclo di Snowpiercer vengono resi disponibili ogni martedì: oggi 23 febbraio 2021, infatti, è possibile assistere alla quinta puntata (dal titolo in italiano Tenere viva la speranza). Per quanto riguarda l'orario, gli episodi vengono pubblicati del catalogo alle 9 di mattina italiana, 6 ore dopo la trasmissione originale negli USA. L'ultimo episodio della seconda stagione - il decimo - uscirà il 30 marzo 2021, e avrà il titolo in lingua originale di Into the White.

