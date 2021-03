Snowpiercer 3, Chelsea Harris entra nel cast regolare della serie

Chelsea Harris, che attualmente ricopre il ruolo di Sykes nella seconda stagione della serie sci-fi di TNT, Snowpiercer, con protagonisti il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs, è stata promossa nel cast regolare per la prossima stagione, la terza dello show. La notizia è stata confermata in queste ore da Deadline.

Sykes (Chelsea Harris) è un agente segreto e braccio destro di Mr. Wilford, interpretato da Sean Bean. Sykes è riservata, fredda ed efficiente. Esperta nelle arti oscure dell'intelligenza, sebbene sembri leale ad un certo punto ci si chiede se sia opportuno fidarsi di lei.

Harris è comparsa dal primo episodio della seconda stagione e apparirà in otto episodi della stagione corrente.



Basata sul romanzo e sul film del 2013, Snowpiercer, con Jennifer Connelly, Daveed Diggs e Sean Bean, è ambientata più di sette anni dopo che il mondo si è trasformato in un deserto ghiacciato. La trama si concentra su quel che è rimasto dell'umanità, che abita un treno in perenne movimento, con 1001 vagoni, che gira intorno al globo.

Snowpiercer è prodotto da Tomorrow Studios, insieme a CJ Entertainment, che ha prodotto il film di Bong Joon-ho.

A livello internazionale la serie è distribuita da Netflix.



Chelsea Harris apparirà presto in Top Gun: Maverick, in uscita il 2 luglio. Recentemente ha ottenuto un ruolo secondario in Ambulance di Michael Bay. In passato è comparsa in show quali NCIS, Grey's Anatomy e Station 19.

