Snowpiercer 3, una nuova lotta di potere nel teaser del finale di stagione

Nell'attesa dell'esordio dell'episodio finale della stagione 3 di Snowpiercer, il network TNT diffonde una clip dal prossimo episodio che sembra anticipare il momento della resa dei conti tra Melanie Cavill (Jennifer Connelly) e Andre Layton (Daveed Diggs).

La serie è ambientata in un futuro mondo ormai ricoperto da una distesa di ghiaccio e gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un treno che gira perpetuamente intorno al mondo.

La vita agiata e lussuosa nei vagoni di testa si contrappone alla malnutrizione e alla povertà che regnano in coda al treno: è così che Snowpiercer affronta il tema dell'ingiustizia sociale e della lotta di classe, che vede su fazioni contrapposte i vari protagonisti che si contendono il controllo, come Melanie, Andre e il Mr. Wilford interpretato da Sean Bean, che abbiamo visto nel trailer della stagione 3 di Snowpiercer.

Snowpiercer è stata realizzata dopo il grande successo del film omonimo, diretto dal regista premio Oscar Bong Joon-ho con Chris Evans protagonista, ed è ambientata qualche anno prima degli avvenimenti del lungometraggio.

L'ultimo episodio di Snowpiercer, come ogni settimana, sarà distribuito internazionalmente da Netflix il giorno dopo la messa in onda statunitense su TNT di oggi. Il video che potete vedere in testa all'articolo, diffuso in esclusiva da Collider, anticipa una nuova guerra tra Melanie e Andre: in palio c'è il potere di decidere sul destino dell'intera umanità sopravvissuta alla nuova era glaciale.

Oltre ad anticipare una nuova lotta di potere, questo teaser sembra promettere un notevole cambio di passo con un'accelerazione sul finale della stagione 3 di Snowpiercer. Nel frattempo, sappiamo già che ci sarà una stagione 4 di Snowpiercer: la notizia è stata resa ufficiale ancor prima del debutto televisivo della terza season.