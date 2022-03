Snowpiercer 4, Clark Gregg si unisce al cast della serie: la produzione è partita

Iniziano ad arrivare i primi annunci di casting relativi alla quarta stagione di Snowpiercer, e il primo nome è quello dell'attore di Agents of SHIELD Clark Gregg.

Solo la scorsa estate TNT rinnovava Snowpiercer per una quarta stagione, e adesso siamo già ai blocchi di partenza. Ha infatti avuto avvio la produzione dei nuovi episodi, e questa è stata accompagnata da alcuni annunci.

Primo punto all'ordine del giorno, l'aggiunta al cast della star di Agents of SHIELD Clark Gregg e dell'attore di The Americans Michael Aronov. Al momento, tuttavia, non conosciamo dettagli sui personaggi che interpreteranno.

In secondo luogo, invece, una notizia di carattere maggiormente tecnico: il cambio dello showrunner.

Paul Zbyszewski (Agents of SHIELD, Helstrom) subentrerà a Graeme Manson e Aubrey Nealon alla guida dello show.

"Sono estremamente grato a TNT e Tomorrow Studios per avermi permesso di aggregarmi all'affascinante mondo di Snowpiercer che Graeme e Aubrey hanno creato con tanta maestria. Abbiamo una quarta stagione davvero elettrizzante davanti a noi, e non vedo l'ora di ritrovare sul set quest'incredibile cast e questa fantastica crew e partire all'esplorazione di nuovi mondi, creare nuovi misteri, e sviluppare relazioni tra i vari personaggi" ha dichiarato Zbyszewski.

La terza stagione di Snowpiercer deve ancora concludersi, con il season finale che andrà in onda proprio questa notte negli Stati Uniti.