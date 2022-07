Snowpiercer 4, era glaciale ma fa troppo caldo: riprese ferme e 14 in ospedale

Immaginate una serie come Snowpiecer, che come il film da cui è tratta ci mette in guardia da un mondo che, per combattere il surriscaldamento globale, finisce per scatenare una nuova era glaciale. Poi immaginate che quella serie debba interrompere le riprese per il troppo calore sul set e innumerevoli malori. Non è ironico?

È quanto accaduto realmente sul set della quarta e ultima stagione di Snowpiercer – ultima dopo che lo show ha annunciato la cancellazione prima del rinnovo alla quinta – che ha dovuto interrompere le riprese in corso in British Columbia, dove le temperature record miste all’alta umidità hanno reso praticamente irrespirabile l’aria sul set. In un solo giorno, riporta un membro della troupe, si sono registrati "casi multipli di esaurimento da calore" e più di 14 persone – dai membri della troupe, alla produzione, agli attori di sfondo – sono state portate in ospedale per mezzo di ambulanze.

Un portavoce di TNT, che produce la serie, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Per cautela, la produzione di Snowpiercer si è conclusa all'inizio di ieri ed è attualmente sospesa a causa del caldo estremo sul set. La salute e il benessere del cast e della troupe dello show rimangono la massima priorità”. La produzione, fa sapere TNT, sta lavorando altresì a soluzioni alternative per risolvere il problema e non dover interrompere le riprese fino a nuovo ordine. Sarebbero attualmente in costruzione tende di raffreddamento per il cast e la troupe, mentre ci sarà una maggiore presenza di personale medico sul set.

Ma ovviamente, soluzioni del genere di fronte a un mondo sempre più attanagliato da caldo e siccità (non nella finzione, sul serio) non possono che essere dei palliativi. Sicuramente non porteranno a un gelo globale come invece avviene nella serie, ma messa da parte per un momento la preoccupazione nei confronti dei membri della troupe, nasconde senz’altro un ironia amara che un episodio del genere sia avvenuto proprio sul set di Snowpiercer. Visto che, come ricorderanno anche gli spettatori del film, l’era glaciale era frutto di un errore causato dall’uomo nel tentare di arginare un clima ormai desertico. Staremo a vedere se la quarta stagione, che da il benvenuto in Snowpiercer a Clark Gregg, farà tesoro di questo evento.