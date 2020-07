Snowpiercer: arriva il trailer della Stagione 2, c'è una grande sorpresa nel cast

È passato quasi un mese dal rinnovo di Snowpiercer, i fan in attesa delle prossime puntate saranno felici di sapere che è stato pubblicato un breve video teaser che ci permette di dare un primo sguardo alla seconda stagione.

Consigliamo a chi non ha ancora visto tutti gli episodi della prima stagione, che devono ancora fare il loro debutto nel catalogo di Netflix, di non guardare il teaser presente in calce alla notizia, per la presenza di spoiler importanti della trama della stagione di debutto dello show con protagonista Jennifer Connelly e Daveed Diggs.

Il filmato ha stupito tutti gli appassionati perché ha mostrato il misterioso Mr. Wilford in vita: il creatore del treno infatti è sopravvissuto trovando rifugio all'interno di Big Alice, un prototipo dello Snowpiercer che aveva costruito precedentemente. Adesso è riuscito a collegare i due treni, fermando il lungo viaggio dell'umanità e inviando un messaggio agli abitanti del treno. Siamo sicuri quindi che nel corso delle prossime puntate inedite il personaggio interpretato da Sean Bean sarà tra i più importanti della stagione, pronto a svelare alcuni dei misteri dello show. Concludiamo la notizia con questa intervista al protagonista di Snowpiercer: Daveed Diggs ha voluto discutere dei numerosi cambiamenti del suo personaggio, il detective Andre Layton.