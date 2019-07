Snowpiercer: barrette proteiche a base di insetti per promuovere la serie al Comic-Con

Come ogni anno luglio è il mese dell'attesissimo Comic-Con di San Diego, nel quale vengono svelati i progetti più attesi legati, tra le altre cose, al mondo del cinema e delle serie tv. Per i distributori però è anche un'ottima occasione per entrare a contatto con i fan... anche nei modi più particolari.

Per promuovere l'attesa serie tv basata su Snowpiercer, infatti, TBS ha deciso di realizzare delle barrette proteiche a base di insetti simili a quelle viste nel fumetto originale e nel film di Bong Joon-ho.

Tuttavia, per fortuna di chi vorrà assaggiarle, le barrette non saranno un esatta replica della versione gelatinosa che abbiamo visto nell'adattamento con Chris Evans, ma saranno invece molto simili ai classici prodotti secchi che troviamo al supermercato.

Le barrette sono una creazione di Exo, una compagnia che mira a sensibilizzare il consumo di insetti nelle società occidentali. Il CEO della Aspire Foud Group, l'agglomerato che possiede la Expo, ha rivelato di aver fatto un'eccezzione nella propria campagna marketing grazie alle caratteristiche dello show.

Ambientato sette anni dopo una nuova glaciazioni mondiale, Snowpiercer racconta dell'ultimo drappello di umanità che abita un gigantesco treno in continuo movimento per tutto il mondo. Prima ancora di sapere come andrà il debutto della serie, il network ha già deciso di rinnovare Snowpiercer per una seconda stagione.

Lo show debutterà negli Stati Uniti durante la primavera del 2020 e tra i protagonisti ci sarà anche Jennifer Connelly.