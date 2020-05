Snowpiercer, chi sono i protagonisti della serie Netflix ispirata al film di Bong Joon-ho

Snowpiercer è ambientata in un futuro post apocalittico in cui un treno a moto perpetuo gira intorno a un mondo totalmente ghiacciato. Ma chi sono i protagonisti della nuova serie Netflix?

Lo show, ispirato all'omonimo film del regista premio Oscar Bong Joon-ho, riporterà gli spettatori sul rapidissimo mezzo di trasporto su cui la vita scorre agiata nei vagoni di testa e la povertà regna in quelli di coda.

Tra i protagonisti della serie TV si annovera Layton Well, interpretato dal rapper Daveed Diggs, uno degli abitanti del fondo dello Snowpiercer - nella vita precedente al disastro era un investigatore della omicidi. Diggs ha recitato in 9 episodi della serie Black-ish, ha partecipato al doppiaggio della serie animata Prosciutto e uova verdi e presterà la voce a Paul nel prossimo film Pixar, Soul.

A vestire i panni di Melanie Cavill, vera antagonista della storia nonché algida assistente di Mr. Wilford, è la bravissima Jennifer Connelly. La carriera dell'attrice è costellata di grandi film: da C'era una volta in America, che ha segnato il suo esordio nel 1984, ad A Beautiful Mind, per il quale ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista (grazie alla sua interpretazione di Alicia Nash).

Nel cast di Snowpiercer, oltre alla Connelly e a Diggs, troviamo Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

Per chiunque se lo fosse perso, ecco il bellissimo trailer italiano di Snowpiercer. La serie sarà disponibile dal prossimo 25 maggio (ecco le nostre prime impressioni su Snowpiercer).