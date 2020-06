Snowpiercer: Daveed Diggs anticipa colpi di scena sensazionali per il suo Layton

L'adattamento della graphic novel Snowpiercer fu un tale successo che Netflix ha deciso di dare nuova vita al treno senza fine, ovviamente senza perdere di vista la spettacolarità narrativa del genere post-apocalittico. Ad anticipare nuovi dettagli sugli sviluppi di Snowpiercer il protagonista Daveed Diggs.

La serie TV è ambientata anni prima dell'avvincente Snowpiercer diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho, e la situazione sul treno anticipa decisamente quella che avevamo lasciato: la locomotiva continua la sua eterna corsa e nelle 1001 carrozze le divisioni di classe sono più evidenti che mai. Solo quando hanno luogo una serie di misteriosi omicidi viene richiamato in servizio Andre Layton (Diggs), ultimo detective rimasto in vita.

Ai microfoni di Collider l'attore ha raccontato alcuni aspetti del suo personaggio, l'influenza che le vicende future avranno su di esso e viceversa:

"Senza rivelare troppo, quello di cui ha deciso di farsi carico è un onere che lo metterà in serio pericolo. Ciò che succederà a Layton nel corso della stagione sarà per lui qualcosa di improvviso ed inaspettato: crede infatti di conoscere la verità, ma non si rende conto di quanto poco sappia dei meccanismi che regolano il suo mondo e questa è la cosa più pericolosa."

Ha poi aggiunto: "Si sta cacciando in situazioni di cui non comprende appieno la pericolosità e some queste siano strettamente legate alla struttura gerarchica della società. Per qualcuno che, come Layton, è abituato ad avere il controllo della situazione sarà estremamente difficile essere un piccolo elemento marginale".

Diversamente da quanto accade per molte sue produzioni, Netflix ha scelto di distribuire un solo capitolo a settimana della serie TV: per non perderne neanche un minuto passate dal calendario d'uscita di Snowpiercer